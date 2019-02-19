الاحتلال يعتقل 22 شابا ويزعم العثور على أسلحة شرق نابلس

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة بلدات ومناطق بالضفة واعتقلت 22 شابا وزعمت العثور على سلاح في بلدة سالم شرق نابلس، بحسب بيان جيش الاحتلال.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وداهمت مشطبا للسيارات في بلاطة البلد، وصادرت مركبة، كما داهمت مخيم عسكر شرقي المدينة، وتمركزت في سهل روجيب الملاصق لمخيم بلاطة.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب معاذ إبراهيم العمور والشاب محمد شبلي الشاعر والفتى موسى محمد العمور.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمود عبد الفتاح صلاح وعاثت فيه خراباً بمنطقة البالوع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وتم اقتحام قرية "مغارة الضبعة" جنوب قلقيلية، فيما شرع جنود الاحتال بتصوير عدة منازل عقب اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وداهمت اليات الاحتلال بلدة أبو ديس وبلدة إذنا غرب الخليل ايضاً.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا منازل في جنين واعتقلوا كلا من: محمد سمير الرخ، جهاد الفهد، يزن سليط، ومحمد الغول.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال فتشوا المنازل وعبثوا بمحتوياتها وانتشروا على مداخل قباطية وبرقين وواد برقين حتى وقت مبكر من صباح اليوم.