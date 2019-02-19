اتحاد الهيئات المحلية يجتمع بالسفير الهنغاري

وطن: استقبل رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية م. موسى حديد والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي، السفير الهنغاري في فلسطين د. كسابا رادا ونائبه رولاند فيج، في إطار التحضير لاستقبال وزير الدولة المكلف بشؤون الحكم المحلي في هنغاريا، والذي يجري زيارة إلى مدينة رام الله نهاية الشهر الجاري.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدن الفلسطينية ونظيرتها الهنغارية، وأوضح م. حديد دور البلديات الفلسطينية الوطني واستمرارها في تقديم الخدمات على الرغم من كل العوائق السياسية، داعيًا البلديات الهنغارية إلى زيارة فلسطين للتعرف أكثر على واقع البلديات والعمل على تبادل الخبرات بين الطرفين.

ومن جانبه، ثمن السفير الهنغاري جهود الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المبذولة في سبيل النهوض بقطاع الحكم المحلي في فلسطين، مشددًا على أهمية مأسسة العلاقة بينهما لتعزيز الشراكة بين البلديات من الطرفين والاستفادة من الخبرات لديهما.