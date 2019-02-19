الأزهر: إغلاق الأقصى والاعتداء على المصلين "تصعيد خطير"

وطن: دانت مؤسسة الأزهر في مصر، بشدة إغلاق الاحتلال لبوابات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، واصفا إياه بـ"التصعيد الخطير".

وقال الأزهر، في بيان له، الثلاثاء، إن "إغلاق الكيان الصهيوني لبوابات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه تصعيد خطير وانتهاك للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

وأضاف أنه "محاولة لفرض واقع جديد لتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة عبر حصارها بالمستوطنات والتضييق على المقدسيين لإجبارهم على مغادرة المدينة".

وحيا الأزهر "صمود الشعب الفلسطيني وأبنائه المرابطين دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى". داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

كما طالب بمزيد من الضغط على الاحتلال لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، محذرا من أن جرائم الاحتلال والصمت الدولي تجاهها يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم.