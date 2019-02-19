مواطنون يتصدون لمحاولة سرقة نفذها مستوطنون شرق رام الله

رام الله- وطن: تمكن مواطنون من عشيرة الكعابنة من إفشال عملية سرقة نفذها مستوطنون، اليوم الثلاثاء، واستهدفت معدات تعود لعائلات بدوية، شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى بركسات تعود الى عائلات بدوية في تجمعات عشيرة الكعابنة، وسرقوا "بركسا كاملا" عبر تفكيكه ووضعه في مركبة احضروها خصيصا لعملية السرقة.

وأضافت: قبل ان يلوذ المستوطنون بالفرار اعترضهم أحد الشبان بعد أن لاحظهم أهالي يقطنون في منطقة قريبة، وأجبرهم على إفراغ الحمولة المسروقة وإعادتها.

وحضرت شرطة الاحتلال لتخليص المستوطنين الذين يهاجمون العائلات البدوية خلال السنوات الأخيرة، انطلاقا من مستوطنة كوهاف هشاحر شرق رام الله.