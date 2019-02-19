بيت لحم: وفاة سائح إيطالي في كنيسة المهد

بيت لحم- وطن: توفي سائح، مساء اليوم الثلاثاء، في ساحة كنيسة المهد وسط بيت لحم.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم، محمد عوض، إن بلاغا وصلهم يفيد بوجود سائح ملقى على الأرض في ساحة المهد وسط المدينة، على الفور تحركت طواقم الإسعاف للمكان، فوجدوا السائح متوفيا، وآثار دماء على وجهه.

وأضاف عوض أنه تم نقل جثمان السائح إلى المستشفى، وهو يحمل الجنسية الإيطالية، ويبلغ من العمر (70 عاماً)، مشيرا إلى أنه لم يعرف سبب الوفاة بعد.

"راديو 2000"