استقرار الحالة الصحية للأسير إبراهيم النتشة بعد اصابته بحروق طفيفة

وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء إن حالة الأسير إبراهيم النتشة من القدس والقابع في معتقل "النقب"، مستقرة، حيث قام الأسير بمواجهة إدارة المعتقل بمحاولة إحراق نفسه، وذلك رداً على إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، وقد أُصيب بحروق طفيفة، وتلقى العلاج.

وأكد نادي الأسير أن حالة من الغليان تشهد معتقل "النقب"، ومن الواضح أن الإدارة تستعد لأي مواجهة قد يفرضها الأسرى خلال الساعات المقبلة، بعدما أعلنوا عن إغلاق الأقسام.

وحذر نادي الأسير من خطورة ما يجري الآن في معتقل "النقب" محملاً إدارة المعتقل المسؤولية الكاملة عن مصير كافة الأسرى.

يُشار إلى أن الأسير النتشة من القدس ومحكوم بالسّجن لمدة (11) عاماً.