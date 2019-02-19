الرئاسة تدين الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

رام الله- وطن: أدانت الرئاسة، الليلة، الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المصلين والمرابطين.

وقالت الرئاسة إن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للضغط على شعبنا وقيادته في محاولة فاشلة لثنيها عن التمسك بالثوابت الوطنية، ولرفضها صفقة العصر.

وأضافت: إن الاعتداءات على شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية والقرارات العنصرية الأخيرة بقرصنة مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، هي نسف لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وانتهاك للقانون الدولي وإفراط في التمادي على حقوق شعبنا بسبب استمرار سياسة الافلات من العقاب واعتبار إسرائيل نفسها دولة فوق القانون.

وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الممارسات والاعتداءات، ما ينذر بتدهور الاوضاع ويجر المنطقة الى صراع ديني لا يحمد عقباه.