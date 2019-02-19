الاحتلال يبعد 3 نساء عن الأقصى لـ 15 عاماً

القدس- وطن: أبعدت سلطات الاحتلال مساء الثلاثاء، 3 نساء من الداخل عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 15 يوماً.

وذكر المحامي بكر جبارين أن سلطات الاحتلال فرضت على النساء قبل إخلاء سبيلهن التوقيع على قرار الإبعاد عن الأقصى، بتهمة القيام بتصرف مخالف للسلامة العامة.

وأشار إلى أن سلطات الاسرائيلية احتجزتهن في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة من ساعات الظهر حتى ما بعد المغرب اليوم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت سماح محاميد، وإسلام مناصرة من أم الفحم، ورجاء عبد الرحمن داعور من عكا، بعد صلاة ظهر اليوم خلال خروجهن من باب الأسباط، بعد أدائهن صلاة الظهر بالأقصى.

وبحسب مراسلنا فإنه جرى اقتيادهن إلى مخفر شرطة باب الأسباط، ثم نقلتهن سيارة شرطة الاحتلال من المخفر إلى مركز شرطة القشلة للتحقيق معهن.

ويأتي اعتقال الثلاثة نساء ضمن حملة الاستهداف والاعتقالات بحق المصلين المتوافدين في ساعات الصباح للمسجد الأقصى، لمنعهم من زيارته في ساعات الصباح.