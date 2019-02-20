اصابات خلال مواجهات اندلعت في نابلس عقب اقتحام المستوطنين "قبر يوسف"

رام الله- وطن: اقتحم مئات المستوطنين، فجر اليوم الاربعاء، منطقة قبر يوسف شرق نابلس، واندلعت مواجهات مع الاحتلال في المكان.

وافادت مصادر محلية ان قرابة الف مستوطن وصلو الى "قبر يوسف" قبيل منتصف الليلة الفائتة عبر عدد كبير من الحافلات وبحراسة عسكرية مشددة.

واندلعت مواجهات في شارع عمان والمنطقة المحيطة بقرية بلاطة البلدة اصيب خلالها عدد من الشبان، كما استهدفت قوات الاحتلال مركبة يستقلها صحفيّان مما ادى الى اصابة المصور معتصم سقف الحيط بالرصاص المطاطي.