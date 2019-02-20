الولايات المتحدة تنوي دمج قنصليتها في القدس مع السفارة

وطن: كشف مسؤول أمريكي أن القنصلية العامة الأمريكية في القدس المحتلة التي تقدم الخدمات للفلسطينيين سيتم دمجها مع السفارة الأمريكية في القدس المحتلة في اذار/مارس المقبل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "دمج القنصلية بالسفارة سيتم في الرابع أو الخامس من مارس، وسينتهي عنده وضع القنصل العام".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أثار غضب العالم العربي وأجج قلقا دوليا باعلانه القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر /كانون الأول ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو/ أيار.

(رويترز)