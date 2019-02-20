الاحتلال يبعد المقدسي نظام ابو رموز 6 ايام عن الاقصى

رام الله- وطن: أبعدت سلطات الاحتلال ناشطا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك، ستة ايام.

وأفادت مصارد محلية، بأن سلطات الاحتلال أبعدت الناشط المقدسي نظام أبو رموز عن الأقصى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وألزمته بالمثول أمامها بعد هذه المهلة للتحقيق.

وكان الاحتلال قد اعتقل أبو رموز يوم أمس أثناء خروجه من الأقصى من جهة باب الأسباط.

وشهد المسجد الأقصى مساء أمس توترا شديدا ومواجهات بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد من باب المغاربة، وشروعه بالاعتداء على المصلين في منطقة باب الرحمة، حيث أصيب أكثر من 20 مصليا، من بينهم أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس ناصر قوس، عدا عن اعتقال 13 على الأقل.