7 أسرى من الضفة يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الاسرى" أن سبعة أسرى من الضفة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد، وهم:

من مدينة نابلس، الأسير أحمد محمد زهدي مرشود "عرايشة" (35 عامًا) من مخيم بلاطة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة ضلوعه في التخطيط للعملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد سامي عنتر في 19 من يناير 2006.

يعاني الأسير من آلام حادة في الرقبة والكتف والقدم نتيجة تعرضه للإصابة مرتين قبل الاعتقال، وشقيقه الشهيد خليل الذي ارتقى إثر استهداف طائرة الاحتلال لسيارة كانت تقله بثلاثة صواريخ أثناء عودته للمخيم في 14 من حزيران عام 2004.

من مدينة رام الله، الأسير باسل عبد الرحمن أحمد أسمر (43 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير عمر خالد عمر أبو رويس (30 عامًا) المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

ومن جنين، الأسير عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب من جلبون المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد محمد عبد المجيد شرقية من قرية زبوبا المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون.

ومن الخليل الأسيران علاء اسكافي المعتقل منذ عام 2004، ومحكوم 30 عاما. والأسير يوسف اسكافي المحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات، بعد اعتقاله عام 2004، حيث يعتبر من قادة كتائب شهداء الاقصى، ولديه ثلاثة أبناء وكانت طفلته عبير سكافي قد ارتقت شهيدة قبل نحو ثمان سنوات بسبب تعرضها لصدمة من قبل الاحتلال اثناء توجهها لزيارته في سجن نفحة، وتعرض الاسير سكافي سابقا لجلطة قلبية عام 2009 واجريت له عمليه قسطرة وزراعه شبكيه في القلب وورم في الرقبة ومشاكل بالأسنان والام شديدة بالفك جراء إصابته بالتهابات.