وقفة احتجاجية في قلنسوة ضد سياسة هدم المنازل

وطن: تظاهر مواطنون في مدينة قلنسوة في الداخل، مساء الثلاثاء، في وقفة احتجاجية ضدّ سياسة هدم البيوت التي تُهدّد عددًا من البيوت بالهدم الفوري في المدينة.

ووقف المتظاهرون على المدخل الرئيسي للمدينة بجانب خيمة الاعتصام، وهتفوا بعبارات رافضة لسياسة الهدم، مناصَرةً لأصحاب البيوت المهددة.

وجاءت التظاهرة استمرارًا لسلسلة خطوات أقرتها القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم البيوت التي تستهدف المدينة.

وشهدت التظاهرات السابقة اعتقالات واعتداء من قبل أفراد الشرطة خلال قمع التظاهرات، ما أدّى لإصابة عدد من المتظاهرين، واعتقال 11 متظاهرا تم إخلاءُ سبيلهم بعد التحقيق معهم.

ويهدد الهدم بيوت محمد عودة، وعبد الحكيم حمودة، وإسماعيل واوية، الذين بنّوا بيوتهم على أراضٍ تعود ملكّيتها الخاصة لهم، فيما ترفض سلطات الاحتلال منحهم تراخيص بناء لازمة.

(عرب48)