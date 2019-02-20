الرئيس:لن نتسلم أي أموال منقوصة من الاحتلال ردا على خصمه أموال الضرائب

رام الله- وطن: أعلن الرئيس أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب الإسرائيلي، ردا على قرارها خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الرئيس في كلمة له أمام وفد من منظمة "جي ستريت" الأمريكية وعددا من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الثلاثاء، بثتها إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم، إنه "سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها".

وأكد الرئيس خلال حديثه، على استمرار السلطة في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.