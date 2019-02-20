"التربية" تعلن عن منح دراسية في هنغاريا وبروناي

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدة منح دراسية في كل من جمهورية هنغارية، وسلطنة بروناي.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على التفاصيل والشروط والتعليمات والوثائق المطلوبة والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التربية" أن تقديم الطلبات لهذه المنح يتم مباشرة من خلال الروابط المتوفرة على موقع الوزارة، مشيرةً إلى أن تسليم الوثائق المصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما تقدم وثائق طلبة قطاع غزة في مقر الوزارة بحي تل الهوا.