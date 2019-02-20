للمرة السادسة..تجديد "الإداري" للأسير تيمور البرغوثي من كوبر

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال، الاعتقال الإداري بحق الأسير تيمور حسيب البرغوثي(28عاماً) من سكان قرية كوبر شمال غرب رام الله، وذلك للمرة السادسة على التوالي، مدة ثلاثة أشهر جديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير البرغوثي بتاريخ 4/8/2017 بعد اقتحام منزله في قرية كوبر وتفتيشه بهمجية وتحطيم جزء كبير من أثاثه، وأصدرت بحقه قراراً إدارياً لمدة أربعة أشهر.

يذكر أن محكمة الاحتلال وقبل انتهاء فترة اعتقاله الإدارية بأربعة أيام أصدرت بحقه قراراً إدارياً يقضي لأربعة شهور جديدة، ثم جددت له للمرة الثالثة والرابعة والخامسة ومؤخراً جددت له للمرة السادسة، بحيث أمضى حتى الآن عامًا ونصف في الإداري دون تهمة.