المقدسيون يؤدون صلاة الظهر عند "باب الرحمة"

رام الله- وطن: أدى عشرات المواطنين صلاة ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من التوتر الشديد الناجمة عن عرقلة قوات الاحتلال للمصلين وتوقيف بعضهم.

وحاول جنود الاحتلال منع وصول المصلين الى المنطقة لكنها فشلت أمام إصرار المصلين، علماً أن عددا من المواطنين بينهم فتيات ونساء، شاركوا في اعتصام قرب بوابة "باب الرحمة" منذ ساعات صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد عززت انتشارها في منطقة باب الرحمة ومحيط المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقات الشبان على البوابات الرئيسية للمسجد خلال دخولهم للصلاة فيه.

يذكر أن المنطقة شهدت الليلة الماضية، اعتداء من قبل قوات الاحتلال على المصلين وأصابت واعتقلت أكثر من عشرين مواطنا.