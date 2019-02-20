بعد ظهور الاقطش على قناة الجزيرة مع كاتب اسرائيلي.. جامعة بيرزيت: نعترف بالمنظمة ممثل شرعي ووحيد ونرفض اي اساءة او تشكيك بها

رام الله- وطن: أصدرت جامعة بيرزيت بيانا، تعقيبًا على ظهور المحاضر في جامعتها دكتور الاعلام نشأت الاقطش، خلال برنامج تلفزيوني حواري على قناة الجزيرة مقابل كاتب اسرائيلي.

وقالت الجامعة في بيانها، "في ضوء اللقاء التلفزيوني الذي بث على قناة الجزيرة أمس الثلاثاء، ضمن برنامج الاتجاه المعاكس، والذي شارك فيه أستاذ من الجامعة وعبر فيه عن مواقف شخصية لا تمثل موقف الجامعة، فإن مجلس الجامعة يؤكد على ما يلي:

أولاً: إن جامعة بيرزيت ومنذ نشأتها تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وترفض الجامعة أي إساءة أو تشكيك بهذه المنظمة وأدوارها الوطنية والسياسية والمجتمعية.

ثانياً: إن مجتمع الجامعة بكافة مكوناته يرفض التطبيع بأشكاله المختلفة مع الاحتلال الذي يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

ثالثاً: يثمن مجلس الجامعة مواقف العاملين والطلبة على مدى عقود من الزمن والتي وقفت سداً منيعاً في مواجهة الاحتلال، ويؤكد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بسياسة الجامعة وموقفها الواضح من الاحتلال، ويحمل المجلس المسؤولية الشخصية لمن يخرج عن هذا الموقف.

وشهد ظهور المحاضر في كلية الاعلام في اللقاء الإعلامي اعتراضًا واسعًا من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وطلاب الجامعة انفسهم.