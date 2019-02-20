منظمة التحرير تعلن عن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني

رام الله- وطن للانباء: أعلن في منظمة التحرير، عن تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة، مكونة من ممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والصحفيين وشخصيات اعتبارية فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تقديم المشورة للدائرة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان الفلسطيني في الوطن والشتات، وعلى الأخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه من قبل الاحتلال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة والذي ترأسه احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، صباح اليوم الأربعاء في قاعة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال التميمي عقب الاجتماع " ان هذه اللجنة ذات أهمية خاصة، وهي الأولى من نوعها في فلسطين، ويعول عليها وعلى دورها الكثير في النهوض منظومة حقوق الانسان في فلسطين".

وجرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة الوثائق التأسيسية لدائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ووضع تصور لوظيفة ومهام وعمل اللجنة الاستشارية.