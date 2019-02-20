صور | عماد أبو كشك يطلق برنامج التوأمة بين جامعتي القدس وبريشيا الإيطالية



القدس- وطن: أطلق أ.د. عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، والبروفيسور ماوريتسيو تيرا رئيس جامعة بريشيا الايطالية، برنامج التوأمة بين الجامعتين، وذلك بحضور عمدة مدينة بريشيا إميليو ديلبونو، ود. نجاتي الرابي رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين الأوروبي - فرع إيطاليا.

وقال أبو كشك، ان التوأمة بين الجامعتين العريقتين، تشكل قاعدة للعديد من النشاطات التي تشمل تبادل الأساتذة وتطوير البحث العلمي وتبادل الطلبة، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة، كما تم الاتفاق على زيادة عدد طلبة الطب في جامعة القدس، الذين سيلتحقون في برنامج التدريب السريري في بريشيا هذا العام.

وتقدم أبوكشك بالشكر الى تجمع الاطباء الفلسطينيين في ايطاليا، على جهودهم والعمل الحثيث لإنجاح وإطلاق برنامج التوأمة، مشيراً إلى أن هذا الجهد الفلسطيني الصادق من اجل القدس مدينة وجامعة، يؤكد على أن الجاليات الفلسطينية في الخارج هي شريك أساسي في عجلة التنمية والتطوير للشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وتجول أبوكشك في أروقة وكليات جامعة بريشيا، وقدم رئيسها شرحاً عن أهم الاقسام والبرامج التي تقدمها، كما زار المستشفى الجامعي المدني في مدينة بريشا، والتقى مدير عام المستشفى الدكتور ماركو تريڤيلي.

وتسعى جامعة القدس دائما إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتعميق التقارب بين الثقافات المختلفة مع كثير من دول العالم، من خلال تبادل الخبرات والأبحاث العلمية والتبادل الطلابي، وفق استراتيجية البناء والتطوير التي تقوم بها الجامعة.