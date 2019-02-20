أهالي "النقار" في قلقيلية يناشدون لإنقاذهم من الغرق شتاءً

قلقيلية- وطن- مريم شواهنة:

في الجهة الغربية من محافظة قلقيلية، وفي بقعة تعد الأخفض فيها، يقع "حي النقار" ، الأكثر كثافة سكانية في المدينة.

هذا الحي ورغم كثافته السكانية العالية، ما يتطلب اهتماما أكبر به، إلا أنه يعاني من تجمع مياه المدينة في زقاقه طيلة فصل الشتاء، ويعزو المواطنون سبب ذلك إلى سوء البنية التحتية في الحي إذ لا تسطيع استيعاب كميات الأمطار الكبيرة التي تهطل.

وعبر وطن حمل المواطنون مسؤولية معاناتهم إلى المجالس البلدية المتعاقبة في قلقيلية، التي لم تمنح حي النقار الاهتمام الكافي؛ ما أدى لتفاقم الوضع فيه، إضافة إلى أن المشاريع المنفذة للحد من المشكلة لا تتعدى كونها حلولاً مؤقتة لا جذرية.

ولعل اختلاط مياه الأمطار بمسارب المجاري المنبعثة من المستوطنات القريبة منه، هو أكثر ما يثير غضب المواطنين، وهو ما أدى إلى تلوث مياهه بمياه المجاري التي "تفيض" عند كل منخفض جوي.

وناشد المواطنون عبر وطن لحل هذه الازمة، التي يعاني منها الحي سنوياً.

من جهته قال رئيس بلدية قلقيلية، هاشم المصري، لـ وطن إن الأماكن المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار بكمية كبيرة يصعب حلها على مستوى البنية التحتية الفلسطينية؛ إذ يجب إقامة منطقة كبيرة تحت الأرض لاستيعاب المياه بشكل كامل.

واعتبر المصري أن البلدية نجحت في تقليل كمية المياه المتجمعة في الشوارع، فبالرغم من ارتفاع منسوب المياه لـ 30% هذا العام عن العام الماضي إلا أن مدة بقاء المياه في غالب المناطق لم تتعدى 13 دقيقة كحد أقصى، بعد توقف الأمطار.

أما فيما يتعلق بغرق البيوت في حي النقار نتيجة المنخفض، فأكد المصري أن السبب يعود إلى بناء المواطنين في تلك المناطق، رغم معرفتهم أنها منحفضة جداً، إضافة إلى أن بعض المواطنين يبنون بيوتهم تحت مستوى الشارع ما يؤدي إلى تجمع المياه فيها شتاءً.