هنية: ما يحدث بالأقصى خطر استثنائي والمؤامرة لن تمر

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما تشهده مدينة القدس المحتلة وأروقة المسجد الأقصى المبارك من خطوات إسرائيلية وإجراءات ميدانية "تحمل خطورة استثنائية وتعكس نوايا فرض وقائع جديدة لتحقيق التقسيم المكاني والسيطرة التدريجية على الأقصى".

وأكد هنية أن "هذه الهجمة الصهيونية الجديدة والخطيرة ضد المسجد المبارك تأتي بعد مؤتمر وارسو والذي ظن قادة الاحتلال عبره أنهم قد فتحوا ثغرًا جديدًا في جدار التطبيع".

ودعا الأمة قادة وجماهير إلى "التوقف التام عن كل أشكال التطبيع واللقاء مع العدو وقادته بكل المستويات والمجالات وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قبلة المسلمين الأولى، والتأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة".

وثمن هنية وقفة أهلنا وشعبنا في القدس وخاصة المرابطين ودفاعهم عن المسجد وقيامهم بكسر وإزالة ما يحاول الاحتلال أن يثبته من وقائع ميدانية على الأرض، مشيدًا بهذا الصمود الهادر الذي يعكس الإرادة الفلسطينية الحقيقية والقادرة على الوقوف كالطود الشامخ في مواجهة إجراءات الاحتلال ومخططاته الخبيثة.

وطالب "جماهير القدس والضفة والأرض المحتلة عام 1948 إلى التوجه للأقصى والاحتشاد عنده والرباط فيه وحمايته والوقوف صفًا كالبنيان المرصوص لإفشال خطوات الاحتلال واعتبار الجمعة المقبل يومًا للزحف من أجله في كل مكان من أرض فلسطين المباركة".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس "المقاومة والمقاومين للدفاع عن الأقصى بكل السبل والإمكانات المتاحة، فله ترخص في سبيله الأرواح ومهج القلوب ومؤامرات الاحتلال دونها الدماء".

وشدد على أن "شعبنا الفلسطيني الذي أفشل مؤامرة البوابات وكل المؤامرات السابقة والإجراءات الاحتلالية التي استهدفت المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا لن يستسلم لهذه الإجراءات وسيواصل التحرك والعمل في كافة الاتجاهات لإفشال هذه المؤامرة الجديدة التي لن تمر وسندافع عن الأقصى بأرواحنا ودمائنا مهما كلف ذلك من تضحيات".