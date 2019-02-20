الأسيران أبو الرب وشرقية يدخلان أعواما جديدة في الأسر

وطن: قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، اليوم الأربعاء، إن الأسيرين، عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب من بلدة جلبون شرق جنين، دخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم مدى الحياة.

وأضاف أن الأسير محمد عبد المجيد شرقية من بلدة زبوبا غرب جنين، دخل عامه الـ19 وهو محكوم بالسجن لمدة 23 عاما.

وأوضح النادي، أن سلطات الاحتلال حرمتهم لفترات طويلة من زيارة ذويهما، وأقدمت على عزلهما انفراديا ضمن سياسة العقاب التعسفي بحق الأسرى لفترات طويلة.