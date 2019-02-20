اعادة كسر البوابة التي يغلق بها الاحتلال باب الرحمة بالأقصى

رام الله - وطن: تمكن شبان مقدسيون مساء الأربعاء، من إعادة كسر البوابة التي أغلقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

وأحالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 شابا اعتقلتهم الثلاثاء من المسجد الأقصى إلى المحكمة، إضافة إلى اقتحام بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي، إلى السيطرة على بناء في باب الرحمة، من أجل تحويله لكنيس، ويعد خطوة إسرائيلية جديدة في التوغل أكثر في الحرم المقدسي 144 دونما داخل أسوار المسجد الأقصى.

وادى المصلون مساء اليوم صلاة المغرب امام باب الرحمة في المسجد الاقصى.