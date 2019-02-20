صور.. قوات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية لقرية دير نظام شمال رام الله وتقتحم القرية

رام الله- وطن: فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، حصارا شاملا على قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، وأغلقت الطرق المؤدية إلى القرية، ومنعت الدخول والخروج منها وإليها.

وأفاد شهود عيان، أن الاحتلال حول القرية الى ثكنة عسكرية ومنعت الدخول او الخروج منها كما ومنعت الصليب الاحمر من دخولها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المعلف بالمطاط وقنابل الغاز نحو المواطنين، فيما القى المواطنون الحجارة على قوات الاحتلال.

وقبل ايام، قامت قوات الاحتلال بتجريف اراض زراعية لصالح البناء الاستيطاني لتوسيع مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي القرية.