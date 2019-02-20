بدء فعاليات "الارباك الليلي" شرق خانيونس

وطن: اندلعت مواجهات مساء اليوم الأربعاء بين عشرات المتظاهرين قرب السياج العنصري شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مع قوات الاحتلال ضمن فعاليات "الارباك الليلي".

وشارك العشرات من الشباب في فعاليات الارباك الليلي، شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، للتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي منذُ ما يزيد عن (11 عاماً).

وأفاد شهود عيان، بأنه تم إشعال الإطارات المطاطية "كوشوك" من قبل المتظاهرين بالقرب من السلك الزائل، وتفعيل الأناشيد الوطنية، وتشغيل صفارات الإنذار تجاه البلدات المحتلة، وإلقاء القنابل الصوتية.