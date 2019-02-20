الاحتلال يفرج عن 14 مقدسيا بشروط مقيدة

القدس- وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، مساء اليوم الاربعاء، بأن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن مواطنا 14 مقدسيا، تم اعتقالهم ليلة أمس من المسجد الأقصى المبارك بشروط مقيدة، باستثناء الشابين محمد شلبي ومحمد أبو شوشة حيث جرى تمديد اعتقالهما ليوم الجمعة المقبل.

ولفت إلى أن المحكمة اشترطت إبعاد المقدسيين الـ14 عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى لمدة 60 يوما باستثناء من يسكن في البلدة حيث يقتصر إبعاده عن الأقصى، بالإضافة إلى دفع كفالات مالية بقيمة 1500 شيقل على أن تدفع يوم الجمعة المقبل.

وأضاف المحامي محمود أن الاحتلال يُجهّز لغالبية المعتقلين المذكورين أوامر إبعاد إدارية عن القدس القديمة والمسجد الأقصى لمدة ستة شهور، ليس من المحكمة وإنما من قائد الاحتلال في المنطقة.