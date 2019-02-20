انتهاء أزمة جامعة بيت لحم و الدوام يستأنف غدا

رام الله - وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاربعاء، انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام فيها صباح يوم غدٍ الخميس.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، في بيان صحفي، أن انتهاء هذه الأزمة جاء بعد مبادرات عديدة قدمتها الوزارة منذ بداية الأزمة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وبمتابعة وتوجيهات وزيرها د. صبري صيدم، وبعد حوار قادته الوزارة من خلال الإدارة العامة للتعليم الجامعي ومديريتها في بيت لحم والمحافظة وإقليم حركة فتح بالمحافظة، وبالتعاون مع إدارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية فيها.

وأثنى القبج على التجاوب الكبير من كافة أطراف الأزمة، والتأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار البناء بشكل دائم حفاظاً على انتظام المسيرة التعليمية.

