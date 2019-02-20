دعوات للنفير العام يوم الجمعة نصرة للمسجد الأقصى

وطن: دعت لجنة "أبناء القدس في المنافي والشتات" مساء الأربعاء، الجماهير الفلسطينية إلى الخروج في كافة الشوارع والميادين الرئيسية في فلسطين يوم الجمعة المقبلة نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وطالبت اللجنة بـ"الثورة أمام كل محاولة اعتداء على المقدسات الإسلامية وإبقاء شعلة المقاومة مستعرة أمام كل ظالم واستمرار الرباط في باحات الأقصى بعد كل صلاة".

وقال: "آن الأوان لتنتفضوا وتقفوا في وجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنجهية بحق الأقصى الذي يطالبكم برفع الظلم عنه بعد أن عاث المحتلون به وبكل ترابه فسادًا".

وخاطبت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي بالقول: إن "زوالك اقترب ونهاية ظلمك قد دنت، والأقصى عصي على التهويد ويرفض ظلمك وعنجهتيك، وأن مقدساتنا ودمائنا ليست لدعايتكم الانتخابية وتجاذباتكم الحزبية".

وطالبت العالمين العربي والإسلامي بضرورة تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن قبلة المسلمين والوقوف بكل قوة لرد عدوان الاحتلال الإسرائيلي عن مقدساتهم.