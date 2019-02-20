جوجل تعترف: ميكرفون سري في أجهزتنا

وطن: اعترفت شركة جوجل أنها أخفت وجود ميكرفون في بعض أجهزتها، وقالت إن ذلك كان "خطأ".

وكانت الشركة قد أعلنت هذا الشهر أن المساعد الصوتي في أجهزة "نيست" (Nest) للإنذار المنزلي أصبح قابلا للاستخدام، بعد تحديث نظام التشغيل. ويستخدم الميكرفون للتحكم وتوجيه الأوامر صوتيا، كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح.

وردا على تغريدة من أحد مستخدميها، تساءل فيها عن البند في وصف المنتج الذي يشير إلى وجود الميكرفون، وما إذا "كان لدي ميكرفون مخفي في منزلي كل هذا الوقت"، رد حساب ([email protected]) قائلا: "أضفنا الميكرفون في جهاز (Nest Guard)؛ آخذين بعين الاعتبار مزايا مثل Google Assistant".

وأضافت الشركة في ردها: "لم يكن (الميكرفون) في وضعية الاستخدام حتى هذه اللحظة، ويمكن تشغيله أو تعطيله في أي وقت باستخدام تطبيق نيست".

وقبل تحديث برنامج التشغيل لم تكن هناك أي إشارة للميكرفون في وصف الجهاز، لكن الكلمة أضيفت هذا الشهر، بعدما تم تفعيله.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن متحدث باسم جوجل؛ أن الشركة ارتكبت "خطأ"، مضيفا: "لم يكن مطلقا في نيتنا أن يكون الميكرفون في الجهاز سريا، وكان يجب أن تتم الإشارة إليه ضمن الوصف التقني" للجهاز.

وذُكر أن الميكرفون بالأصل أضيف للجهاز لإتاحة احتمال دعم خصائصه بخاصية التقاط الأصوات المحيطة، مثل حالة قيام لصوص بكسر زجاج الشباك.

وفي الأثناء، واجهت شركة الطيران السنغافورية انتقادات، بعدما اكتشف الركاب وجود كاميرات صغيرة على ظهر المقاعد يمكنها تصوير الركاب، لكن الشركة قالت إن الكاميرات غير مفعّلة وأنها وضعتها في الأصل كجزء من نظام الترفيه في بعض طائراتها، ولم يتم استخدامها مطلقا.

وتعيد قضية جهاز جوجل التذكير بمدى التزام شركات التكنولوجيا الكبرى بمعايير الخصوصية للمستخدمين، وعدم اسخدام بياناتهم دون إذن منهم.