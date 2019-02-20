مركز إبداع المعلم والهيئة تشاركان في اللقاء العالمي لنقاش الخصخصة في التعليم

رام الله- وطن: شارك مركز إبداع المعلم والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في اللقاء العالمي حول خصخصة التعليم المنعقد في ساحل العاج، والذي نظمه تحالف خصخصة التعليم وحقوق الإنسان

وهدف اللقاء إلى تنسيق الجهود في مواجهة التوجهات المتزايدة نحو خصخصة التعليم في العالم واثر ذلك على الحق في التعليم للجميع. وخلال اللقاء تم التركيز على العمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والدفاع عن الحق في التعليم، بالإضافة إلى العمل على دعم وتحسين نوعية التعليم الحكومي ودعم كل القطاعات المهتمة بالتعليم للحفاظ على الحق في التعليم للجميع بجودة عالية ومسؤولية.

وقد شارك في اللقاء أكثر من (60) منظمة الوطنية ودولية والعربية المهتمة بالحق في التعليم وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الائتلافات التربوية من فلسطين ونيبال والفلبين وكينيا ونيجيريا وساحل العاج.



وتأتي مشاركة إبداع المعلم والهيئة ضمن أنشطة الائتلاف التربوي الفلسطيني، حيث مثل الطرفان في المشاركة كلاً من الأستاذ عبد الله جرار، والأستاذة سماح أبو سيدو.

وتم خلال اللقاء العالمي مناقشة عدد من القضايا التي تواجه فلسطين فيما يتعلق بالحق في التعليم وخصوصا في مناطق القدس ومناطق (ج)، والمشاكل المتعلقة بتقليص خدمات الانورا للمدارس، والتوجه إلى إغلاق المدارس التابعة للانورا وأثر ذلك على الحق في التعليم بشكل عام مما قد يساهم في زيادة التوجه نحو فتح مزيد من المدارس الخاصة لتغطية العجز في الخدمات التعليمية.

وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية الفلسطينية أن ظاهرة خصخصة التعليم في تزايد مستمر، حيث تبلغ الآن حوالي 13%، وهى تتركز في المدن بشكل خاص، وهذه البيانات تؤكد أهمية العمل على دراسة هذه المشكلة على المستوى الوطني في ظل المشاكل المتعلقة بمدارس القدس والاونورا، وقد طالب الوفد الفلسطيني بالعمل على زيادة الضغط العالمي وحشد طاقات جميع المؤسسات لحماية الحق في التعليم في فلسطين وخاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تهدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للفلسطينيين بكل المجالات.