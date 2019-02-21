اعتقالات واقتحامات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، هم: محمود عبد الناصر نوباني، محمود مروان دراغمة، مهدي عبد الكريم دراغمة، عثمان حامد عوايسة، وبراء مهند عويس .

كما جرى اعتقال ثلاثة شبّان في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، عرف من بينهم: الأسيرين المحررين جواد محمود طقاطقة، ورائد محمد طقاطقة.

وتم اعتقال الطفل أحمد ناصر عدوي (15 عاماً) عقب دهم منزل عائلته في مخيم قلنديا شمال القدس.

واعتقال الشاب عبد المهدي محمود زيدات (28 عاماً) من منزله في بلدة بني نعيم شرق الخليل. والأسير المحرر عنان خضر سليمان من منزله في قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وفي ضواحي القدس تم اعتقال الشاب محمود سعدي الرجبي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية العيساوية بالقدس، و الأسير المحرر علي إسماعيل البطاط (21 عاماً) من منزله في شارع الصف بمدينة بيت لحم.