حريق يودي بحياة 69 شخصا في بنغلادش

وطن: اندلع حريق في بنغلادش بمبنى سكني في العاصمة دكا، الليلة الفائتة، أدى إلى مصرع 69 شخصا على الأقل.

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني، على أحمد، إن حصيلة القتلى ليست نهائية، وهي مرشحة للارتفاع.

واوضح، أنّ الحريق الذي اندلع في حي "شوق بازار" الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح أسطوانة غاز، وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه، وأنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضا لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وقال "كان هناك اختناق مروري عندما اندلع الحريق. لذلك لم يستطع الناس الهرب" لا سيّما وأن الشوارع ضيقة للغاية في هذا الجزء من العاصمة.

من ناحيته، قال مسؤول في مستشفى كلية الطب في دكا إنّ الحريق أسفر أيضا عن إصابة 45 شخصا على الأقلّ بجروح، من بينهم أربعة حالتهم حرجة للغاية.

يذكر أنه في عام 2010 اندلع حريق في مبنى قديم في دكا كان يستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية مما أسفر عن مصرع أكثر من 120 شخصاً، في واحدة من أسوأ مآسي الحرائق في العاصمة البنغلادشية.

(فرانس برس)