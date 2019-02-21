بنك القدس يقدم رعايته للأسبوع التوظيفي

رام الله- وطن: قدم بنك القدس رعايته للأسبوع التوظيفي الوطني الذي نظمه مركز إنماء الفلسطيني، الذي جرت فعالياته في مبنى مجمع رام الله الترويحي على مدار يومين متتاليين بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الخاصة بمختلف القطاعات وعدد من الجامعات الفلسطينية وبنك القدس.

وتجاوزت رعاية بنك القدس للأسبوع التوظيفي الوطني الشيء التقليدي، إذ قام البنك بإستقبال طلبات التوظيف من خلال الركن الخاص في بنك القدس وتواجد فيه فريق من دائرة التسويق وعدد من موظفي دائرة راس المال البشري، حيث قام موظفي بنك القدس بإجراء مقابلات للراغبين في الحصول على العمل تخللها جلسات حوارية تواصلوا خلالها مع الطلبة الخريجين الجدد وقدموا لهم نصائح هامة لتطوير الأداء ومهارات الاتصال خلال المقابلة.

وتأتي مشاركة البنك من اعتزازه بأن يكون أحد المشاركين في هذه الأنشطة من باب تمكين الطالب الخريج الجديد ولتعزيز العلاقة التكاملية مع مؤسسات القطاع الخاص الذي يندرج تحت مسؤوليته المجتمعية، يجدر بالذكر أن “بنك القدس” يؤمن إيماناً راسخاً في رأس المال البشري الذي يدفع في عجلة النمو والنجاح الدائم والمستدام.