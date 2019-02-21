أهالي مخيم الفوار يغلقون مدخله احتجاجًا على انقطاع الكهرباء

الخليل- وطن: أغلق أهالي مخيم الفوار جنوب الخليل وقرية الريحية المجاورة كافة المداخل، وأشعلوا الإطارات المطاطية، احتجاجًا على أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، التي تعاني منها المنطقة منذ عدّة أيام.

وشلّ الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة، بعد إعلان القوى الوطنية وفعاليات ومؤسسات المخيم وقرية الريحية عن إضراب يشل كافة مناحي الحياة، من الساعة الخامسة صباحاً حتّى الخامسة مساء.

واتّهم الأهالي الجهات المختصة بعد الاكتراث في حلّ الأزمة من جذورها، موضحين بأنّ الانقطاع اليومي يصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة.