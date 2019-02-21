السفير الفنزويلي: سنبقى داعمين ومساندين للشعب الفلسطيني وقضيته

رام الله- وطن: أكد سفير فنزويلا ماهر طه ان الشعب الفنزويلي والقيادة الفنزويلية متمثلة بالرئيس نيكولاس مادورو "سيبقون داعمين ومساندين الى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل والمنابر الدولية، ومدافعين عن الشعوب المظلومة والمضطهده امام عنجهية ترامب واركان ادارته".

وقال ما تتعرض له فنزويلا اليوم هو نتيجة مواقفها المسانده للشعوب الحرة ودعمها المتواصلة من اجل العدل والحرية.

جاء ذلك خلال لقاء طه مع وفد من جبهة النضال الفلسطيني، في مقر السفارة في رام الله، أمس.

وقدم السفير طه شكره للوفد على مساندتهم وتاييدهم الدئم الى فنزويلا والقيادة الفنزويلية، منوها الى ان هذه اللقاءات ستبقى متواصلة ودائمة ، معربا ان تقديره الجزيلا الى الشعب الفلسطيني الذي عبر عن دعم ومسانده في هذه الظروف العصيبة والخاصة التي تمر فيها جمهورية فنزويلا البوليفارية.

من جهته، اكد مراد حرفوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ان السياسة الامريكية المتبعة تهدد الامن والسلم الدوليين ، واكد على رفضه المطلق للانحياز الامريكي الى سياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي ، بالاضافة الى رفضهم التدخل الامريكي في دعم المعارضة الفنزويلية على حساب ديمقراطية الشعب الفنزويلي والعقوبات المفروضة على الشعب الفنزويلي.

واشار حرفوش الى ان الشعب الفسطيني يقف مع القيادة الفنزويلي والشعب الفنزويلي وما يتعرض له من حصار وعقوبات جائرة بسبب الرفض الى السياسة الامريكية والتدخل الامريكي السافر في ارادة الشعوب الحرة والشجاعة، وان ادارة ترامب اليوم تنفذ سياسة امبريالية استعمارية واضحة ولا تضع مجال للشك على انها دولة مارقة تعبر عن عنجهية ادارة البيت الابيض .

واوضح حرفوش ان "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دوما تقدر هذه المواقف الشجاعة والحره الى القيادة الفنزويلية والشعب الفنزويلي في مواقفة المؤيدة الى حقوق شعبنا الفلسطيني على الدوام ، وان الرئيس الراحل هوغو شافيز ومن بعده القائد الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية يمثلان صوت الحق والحرية والديمقراطية والثورية امام الامبريالية والصهيونية".

يشار إلى أنه قد شارك في اللقاء، نصرة قبلاني عضو اللجنة المركزية للجبهة، وصهيب عطايا، جمال هماش ، احمد عرام ، سلوى منصور ، احسان نصر ، وخالد مصلح ، وعائلة الطفل شافيز.