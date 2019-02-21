الفيضانات في باكستان تودي بحياة 12 شخصا

وطن: قال مسؤولون باكستانيون، الخميس، إن فيضانات مفاجئة وأمطارا شتوية غزيرة، أودت بحياة 12 شخصا في مناطق جنوب غربي ووسط باكستان.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن هناك قرى مغمورة بالفيضانات بالقرب من مدينة لاسبيلا جنوب غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتضرر 200 عائلة.

وفي وسط باكستان، قتل تسعة أشخاص في ثلاث حوادث شهدت انهيار أسقف منازل بسبب الأمطار، أربعة منهم في مدينة مولتان.

وقال عمران زركون، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، إن رجال الإغاثة يحاولون إنقاذ أشخاص من مناطق غمرتها الفيضانات في لاسبيلا، الواقعة بإقليم بلوشستان.

وتتسبب الأمطار الموسمية في حدوث انهيارات أرضية متكررة وفيضانات مفاجئة في باكستان، مما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمحاصيل ومنازل.