"مايكروسوفت" تكشف عن تسلل إلكتروني

وطن: قالت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، إنها اكتشفت تسللا إلكترونيا استهدف مؤسسات ديمقراطية ومراكز أبحاث ومنظمات غير ربحية في أوروبا، مشيرة إلى أنها تعتزم إتاحة خدمة لأمن الإنترنت في عدة دول لسد الثغرات الأمنية.

وأضافت الشركة على مدونتها أن عمليات التسلل الإلكتروني وقعت في الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر 2018، واستهدفت موظفين في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية والمقرات الأوروبية لمعهد آسبن وصندوق مارشال الألماني.

وأوضحت الشركة أنها اكتشفت هذا التسلل من خلال مركز المعلومات الخاص بالتهديدات ووحدة الجرائم الرقمية، وكليهما تابع لها، وأن التسلل استهدف 104 حسابات لموظفين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا.

وذكرت مايكروسوفت أنها ستتيح خدمة أمن الإنترنت (أكاونت غارد) في 12 سوقا جديدة في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا لمساعدة العملاء على تأمين حساباتهم.

وستتاح الخدمة أيضا في السويد والدنمارك وهولندا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والبرتغال وسلوفاكيا.