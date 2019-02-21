طولكرم: الحبس عامين وغرامة مالية لمدان بتكرار حيازة مواد مخدرة

رام الله- وطن: حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم، على المتهم (أ.ح) عامين وغرامة مالية بقيمة 2000 دينار أردني، بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة خلافا لإحكام المادة 4/16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث أدانت محكمة الجنايات برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داوود وعماد ثابث، واستنادا إلى البيانات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة العامة أيمن طربيه، المتهم المذكور، لارتكابه هذه التهمة.