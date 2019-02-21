43 % من لغات العالم مهددة بالاندثار

وطن: كشفت الأمم المتحدة عن مواجهة 43 % من لغات العالم البالغ عددها حوالي 6 آلاف لغة، خطر الاندثار، لاسيما اللغات المحلية منها.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الأممية، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، 21 فبراير/شباط.

وقالت المنظمة إن لغة من الـ6 آلاف تتعرض بشكل دوري للاندثار كل أسبوعين.

وأضافت أن اندثار اللغات يعني غياب تراث ثقافي كامل، ويؤدي إلى الإضرار بالثراء الاجتماعي في العالم.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن 40 % من سكان العالم لا يتلقون تعليمهم بلغتهم الأم.

وأشارت إلى اضطرار قرابة 370 مليونا من سكان العالم للهجرة من أجل تحسين ظروف المعيشة، ما يسبب نسيانهم للغاتهم الأم.

ومن أبرز اللغات المهددة بالاندثار، اللغة الليغورية المتداولة في بعض المناطق الإيطالية، ولغة التاماشيك في إفريقيا، بالإضافة إلى اللغة التركية الخراسانية في القوقاز، حسب المنظمة.

ومنذ عام 2000، تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) سنويا باليوم العالمي للغة الأم في 21 فبراير، بهدف ترقية التنوع اللغوي والثقافي.

(الأناضول)