مستوطنون يهاجمون مدرسة عوريف جنوب نابلس

نابلس- وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس بالحجارة، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال.

وقال سكرتير مجلس قروي عوريف عادل العامر، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المدرسة الثانوية بالحجارة، للمرة الثانية خلال اسبوع، وذلك عقب انتهاء دوام الطلبة فيها، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال، الذي اطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

واضاف ان المستوطنين هاجموا المنازل القريبة من المدرسة، الامر الذي ادى الى اندلاع مواجهات في المنطقة.