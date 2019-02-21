مستوطنون يطاردون رعاة الأغنام شرق يطا

الخليل- وطن: طارد مستوطنون، اليوم الخميس، رعاة الاغنام ومنعوهم من الرعي في اراضيهم شرق يطا جنوب الخليل.

قال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، إن عشرات المستوطنين من مستوطنتي "بيت ياتير" و"ماعون" المقامتين على اراضي المواطنين شرق يطا، طاردوا رعاة الاغنام ومنعوهم من رعي اغنامهم في اراضيهم في منطقتي أم حميطة والحمرة، بحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا: ان اعتداءات المستوطنين متكررة على رعاة الاغنام والمواطنين في المسافر الشرقية ليطا.