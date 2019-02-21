فيديو| وزير المالية: سنخفض الرواتب العالية وسنقترض من البنوك وتنتظرنا أيام صعبة!

رام الله – وطن: قال وزير المالية د.شكري بشارة إن اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة سيكون له الأثر العميق على موازنة العام الحالي، ما سيؤدي الى زيادة عجز الحكومة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في رام الله، بعد لقائهم مع السلك الدبلوماسي الأوروبي في مقر وزارة الخارجية في مدينة رام الله قائلا :سنتعامل مع الأزمة بتقنين المصاريف وترحيل بعضها، وبترشيد الدخل، لكن لن نرفع الضريبة على المواطن شيكلا واحدا.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين قال: نتعامل مع الرواتب قدر الإمكان بحكمة وبإنصاف، مردفا: بطبيعة الحال سيكون هناك تضحيات، ومن سيضحي أكثر ذوي الرواتب الأعلى.. خصوصا وأننا نريد أن نحافظ على الرواتب الأدنى، وسنتعامل بمسطرة واحدة مع جميع المجتمع.

وشدد بشارة على أن الحكومة ستحافظ على رواتب المقاعدين بنسبة 100% والأسرى والمحررين وأهالي الشهداء بنسبة 100% وذلك بتعلميات من الرئاسة.

وأكد في حديثه أن رواتب الشهر المقبل لن تتأثر بفعل الإجراء الإسرائيلي الأخير، مشيرا الى ان هناك أيام صعبة ستمر على الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع المقبلة، ولكن اثبتت التجارب أنه يمكن التغلب عليها حال تكاثفت الجهود بين القطاعين العام والخاص.

وشدد بشارة الى أن الحكومة ستقترض من البنوك لمواجهة الأزمة لكن هذا الإقتراض سيكون بحكمة.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، تم ايصال رسالة للجانب الإسرائيلي اليوم، برفض استلام أي مبلغ منقوص من أموال المقاصة.

وأضاف أننا تحركنا على مستوى الاتحاد الأوروبي وطالبناه بتحمل مسؤولياته تجاه الخرق الاسرائيلي الأخير للاتفاقيات الموقعة، كما سنرسل رسالة الى الرئيس الفرنسي كي يتدخل في هذا الموضوع خصوصاً وأن اتفاقية باريس الاقتصادية وقعت في فرنسا، وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ذلك.

وتابع قائلا: كما وجهنا رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية لتذكير الدول الأعضاء بأهمية تفعيل شبكة الأمان العربية التي تم إقرارها في القمم العربية السابقة، مشيرا الى أنها مسؤولية جماعية وعلى الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.