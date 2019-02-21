مملكة القطط

الخليل - وطن للانباء- أحمد الرجبي: كثيرا ما نشاهد قططا تحتاج للمساعدة في شوارع مدننا وقرانا، إلا أن معظمنا يمر عنها مرور الكرام، لعدم معرفتنا بكيفية تقديم المساعدة لها، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لهبة الجنيدي، وهي شابة من مدينة الخليل، حولت بيتها إلى مملكة للقطط المشردة، فكيف بدأت القصة؟

تقول هبة الجنيدي لـ وطن: إن ما دفعها لفتح الملجأ هو مشاهدتها للقسوة، التي تعامل بها القطط في الشوارع وأيضا لأنها تصاب كثيرا بحالات التسمم والعديد من الامراض نتيجة لما تأكله من طعام، فقررت حماية هذه القطط من خلال توفير مكان نظيف وجميل تعيش فيه.

الجنيدي خريجة "تصميم جرافيك"، ولم تكن على معرفة بكيفية تقديم العلاج لهذه القطط، ولكنها بعد 12 عاما من تربية القطط، أصبح لديها الخبرة الكافية لتستطيع تقديم الادوية والتطعيمات لها، واضطرّت لتعلم ذلك لأن مدينة الخليل تعاني من قلة في الخدمات الطبية البيطرية، وأيضا تستشير دكتور بيطري خاص في الحالات الصعبة كالعمليات الجراحية.

تمتلك الجنيدي في ملجئها الذي يتسع لـ 60 قطة، ما يقارب 47 قطة، عدد من هذه القطط كان موجودا في منزلها قبل ان تفتتح الملجأ قبل عامين، والجزء الاخر يأتي من خلال المواطنين ويتم استقبالهم حسب حالتهم الصحية.

وتؤكد هبة أنه علاقتها بالقطط أصبحت كعلاقة الام بأطفالها، فقد أثرت كثيرا على حياتها الشخصية.

وتهدف الجنيدي الى إيصال فكرتها لخارج حدود مدينة الخليل وأيضا تغير الثقافة العامة عن القطط والحيوانات الأخرى في المجتمع باعتبارها أرواح تستحق مكان جميل ونظيف تعيش فيه وتستحق العناية والرفق من المجتمع.