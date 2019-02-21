بلدية رام الله تحدث آلياتها بتمويل ذاتي

وطن: احتفلت بلدية رام الله اليوم الخميس، بتحديث الآليات والشاحنات العاملة في المدينة من اجل تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بتمويل ذاتي.

وأكد رئيس البلدية موسى حديد أن تحديث البلدية للشاحنات والآليات يأتي في سياق سعي البلدية الدؤوب إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية لمواطني المدينة ولاسيما المتعلقة بنظافة المدينة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن تحديث هذه الآليات تم بتمويل كامل من موازنة البلدية، الأمر الذي يدلل على انتماء مواطني المدينة لبلديتهم ومدينتهم من خلال تسديدهم للرسوم السنوية.

وأكد خلال كلمته أن بلدية رام الله قادرة على تلبية احتياجات هذه المدينة من خلال عدد من المشاريع التي تنفذها على مدار العام، مشيراً إلى ان البلدية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا إلا أنها استطاعت الحفاظ على تقديم مستوى عالي من الخدمات المقدمة للمواطنين وبوتيرة متصاعدة.

وشملت الشاحنات الجديدة 8 سيارات جمع نفايات بأحجام مختلفة، وذلك لرفع كفاءة جمع النفايات من المدينة وكنس الشوارع، وتركّ وجرافة صغيرة لأغراض الاشغال، والترقيعات الإسفلتية، وترك رافعة كهرباء لأغراض صيانة الإنارة في المدينة وتقليم الأشجار، وسيارة كهربائية تعتمد على الشحن الكهربائي بالكامل، وهي تستعمل لأول مرة للأغراض الادارية.