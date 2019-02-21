المغرب:لقاء نتنياهو بوزير خارجيتنا مجرد إشاعة لا أساس لها

وكالات- وطن: رد المغرب على القناة الإسرائيلية ال 13 التي كشفت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "التقى سرا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أيلول/سبتمبر 2018 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، مؤكدا أن الأمر لا أساس له من الصحة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية، الخميس، أن ما روجته القناة وتناقلته منابر إعلامية محلية وأجنبية حول موضوع الزيارة مجرد إشاعة، وقال إن "المغرب لا يرد على الشائعات".

وكانت القناة الإسرائيلية 13 قالت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "التقى سرا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أيلول/سبتمبر 2018 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا معا خطوات تطبيع العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب والمواجهة ضد إيران".

وسبق للمغرب أن نفى عزم نتنياهو زيارة المغرب في نيسان/ أبريل المقبل، بعد تداول العديد من المنابر الإعلامية للخبر، وقال إن ما رُوّج عن الزيارة "مجرد إشاعة".