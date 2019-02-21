الاحتلال يحكم على الأسيرة المقدسية عائشة الأفغاني بالسجن لمدة 15 عاماً

القدس- وطن: حكمت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، على الأسيرة المقدسية عائشة الأفغاني بالسجن لمدة 15 عاماً.

وأفاد رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب، أن محكمة الاحتلال حكمت حكماً جائراً على المقدسية الأفغاني بالسجن لمدة 15 عاماً.

وكانت محكمة الاحتلال في القدس مددت اعتقال الأسيرة الأفغانى (34 عاماً) من حي رأس العامود شرق القدس المحتلة لعدة مرات.

وأوضح إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلتها قبل نحو 3 أعوام، في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وادعت حيازتها سكين وأنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن، وقام بتحويلها إلى التحقيق في المسكوبية.