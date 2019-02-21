أمضى 82 شهراً.. الاحتلال يحول الأسير محمد الشاويش للإداري لحظة تحرره

القدس- وطن: أقدمت سلطات الاحتلال، على تحويل الأسير المقدسي محمد جودت خليل الشاويش (30 عاماً) من البلدة القديمة للاعتقال الإداري، لحظة تحرره بعد أن أمضى سبع سنوات بالأسر.

وكان الشاويش قد اعتقل بتاريخ 22/4/2012 وأدانته محكمة الاحتلال بتنفيذ عملية طعن وأصدرت بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، و في العام 2016 وجهت له سلطات الاحتلال تهمة جديدة و أدانته بمساعدة الأسرى في تهريب الأجهزة الخلوية، وأصدرت بحقه حكم إضافي لمدة 22 شهرًا واعتقلت والدته لمدة شهر وحولتها بعد ذلك للحبس المنزلي.

في نفس العام توفي والد محمد ولم تسمح له سلطات الاحتلال بالمشاركة في تشييع الجثمان أو حتى إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

ومؤخراً وقبل أربعة أشهر اختطف محمد من داخل سجن جلبوع وتم تحويله للعزل الانفرادي في سجن "مجدو" بقرار من مخابرات الاحتلال.

وتفاجئ الأهل اليوم بينما كانوا ينتظرون لحظة تحرره، بقرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.