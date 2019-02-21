رابطة علماء فلسطين تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه

وطن: اعتبرت رابطة علماء فلسطين، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى "مساس للحرية الدينية ومقدسات الأديان".

وقالت الرابطة إن "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى، جريمة تضاف إلى جرائمه؛ وتتعارض مع كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وأضاف البيان، "على علماء الأمة الإسلامية أن يأخذوا دورهم تجاه القدس والأقصى، باستنفار الشعوب نصرة لهما".

ودعا زعماء الأمة الإسلامية إلى "وقف التطبيع فورا، الذي جرأ الاحتلال الصهيوني على المزيد من الاقتحامات، والعمل على توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، ودعم رباط المقدسيين، وتعزيز صمودهم".

وحث البيان، المؤسسات الدينية والقانونية والإعلامية "على فضح جرائم الاحتلال، والمطالبة بمحاكمته في المحافل الدولية والإقليمية".

وطالبت الرابطة، الفلسطينيين بـ "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه، وتوحيد الجهود، وتسخير مقدراته البشرية والمادية في مواجهة عبث الاحتلال بالمقدسات".