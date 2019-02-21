لبنان تفصل الطلبة الفلسطينيين من مدارسها الرسمية

رام الله- وطن: أصدر وزير التربية اللبناني أكرم شهيب، قراراً مفاجئاً يقضي بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية وإعادتهم للالتحاق بمدارس "الأونروا".

واستنكرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) القرار المفاجئ لشهيّب والذي صدر في منتصف العام الدارسي الحالي، والذي يقضي بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين في المدارس الرسمية وإعادتهم للإلتحاق بمدارس الأونروا.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن هذا القرار يأتي ليزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينين في لبنان في ظل عجز مدارس الأونروا عن استيعاب هذه الأعداد المفاجئة من الطلاب، فضلاً عن انعكاسه المباشر على التحصيل العلمي للطلاب أنفسهم.

وأضافت أنها تلقت مجموعة اتصالات من أولياء أمور الطلاب الذين أفادوا بأن إدارات المدارس استدعتهم بشكل طارئ وطلبت منهم نقل أبنائهم من المدارس بعد أن منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد.

وفي هذا السياق فقد أجرت (شاهد) العديد من الاتصالات مع رؤساء الأقسام في وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت أفاد معظمهم أن هناك قرار وزاري بهذا الشأن، ولكن آليات تنفيذه لا تزال غير واضحة.

وطالبت المؤسسة الفسلطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وزير التربية اللبناني ضرورة التراجع عن هذا القرار في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي، والذي سيؤدي إلى تسرب مئات الأطفال خارج المدارس ويحرمهم من حقهم في التعلم حسب المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل.